بالفيديو | المطربة أسماء سليم توضح رأيها فى “ثورة فبراير ” وتوجه رسالة للشعب الليبي

ليبيا- وصفت الفنانة أسماء سليم الإختفال الذي أقيم في العاصمة طرابلس بمناسبة حلول الذكرى الـ7 لـ ” ثورة 17 فبراير “ بأكبر الإحتفالات التي أقيمت للثورة التي قالت أن الجميع يتمنى بأن تسير في مسارها الصحيح.

سليم أوضحت خلال إستضافتها في برنامج تفاعلكم المذاع عبر قناة العربية وتابعتها صحيفة المرصد بأن طرابلس تشهد اليوم الأمن والأمان وفيها جميع الليبيين الحقيقيين وذلك عقب أول زيارة لها إلى ليبيا منذ سنوات .

وقالت أنها شعرت وكأنها ليست موجودة مع الليبيين في المرات السابقة أما هذه المرة فقد سارت في الشوارع ورأت الشعب فرحاً موجهة تحية كبيرة لجميع عناصر الأمن في ليبيا الذين وضعوا أياديهم في أيادي بعضهم وأمنوا البلاد والشعب.

وتمنت سليم للعاصمة طرابلس بوصفها عروس البحر كل الخير جزاءً لطيبة الشعب الليبي الطيب الكريم الذي قالت أنه ليس من الأشرار ويحب الفرح والسعادة والأمان أما فى مايتعلق بالانتقادات الموجهة لها فقالت أنها ستكون موجودة لكل الفنانين ولا بد أن يقبلوا النقد لأن هناك نقد بناء يتعلم منه الفنان وآخر يعبر عن أنفس مريضة .

وعبرت الفنانة عن قناعتها بأن كل الليبيين سواء وليس لديها فرق ما بين من هم من النظام السابق أو حتى “الثوار” لكونهم كلهم أهلها وشعبها ، وذلك وفق قولها .

وأضافت بأنها وعندما تقدم نفسها فإنها تقول أنها إنسانة قبل أي إنتماء فهي تصنف مع الناس الذين يحمون بلادهم ويحافظون عليها ويحاولون حماية الشعب لأن الجميع أسرة واحدة في ليبيا .

وختمت بدعوة كل من مؤيدي ” ثورة فبراير والنظام السابق ” للتعايش سوية مع هذا الوضع وأن يبادلوا بعضهم الحب كأسرة بعد أن تحملوا العذاب وكتب عليهم العيش في ظل هذه الحرب وهم يحاولون الآن أن يجعلوا أبنائهم يعيشون حياة كريمة في بلاد مليئة بالخيرات وجميلة وهي في النهاية تمثل لهم الوطن ، وذلك على وفق تعبيرها.

يشار الى أن المفتي الصادق الغرياني كان قد هاجم الاربعاء الفنانة أسماء سليم و المسؤولون عن الحفل الذين قال أنهم نصبوا منصة في أكبر ميدان بطرابلس للمعاصي وللعراء واصفاً سليم بالمرأة العريانة التي تَميل وتُميل بالغناء الفاحش والسيئ المحرم وذلك على حد تعبيره.

المرصد – متابعات

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