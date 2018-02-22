التعادل السلبي يحسم موقعة مانشستر يونايتد وإشبيلية في دوري الأبطال

كتب- محمود السيد

فرض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعادل السلبي على مضيفه إشبيلية الإسباني، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت بملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

وسيطر فريق إشبيلية على مجريات اللقاء بنسبة 54% مقابل 46% للضيوف وسط اعتماد مانشستر يونايتد على الهجمات المرتدة.

وتألق الحارس ديفيد دي خيا أمام لاعبي إشبيلية الذين سددوا عليه 8 تسديدات مقابل تسديدتين من مانشستر يونايتد.

وقدم فريق مانشستر يونايتد مباراة دفاعية بصورة بحتة مقابل أداء هجومي قوي من أصحاب الأرض، لكن الفريق الأندلسي فشل في هز شباك دي خيا.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين في مارس المقبل في ملعب "أولدترافورد".

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