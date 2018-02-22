شاختار يقلب تأخره لفوز على روما بهدفين في تشامبيونز ليج

كتب- محمود السيد

حقق فريق شاختار الأوكراني فوزا ثمنيا على ضيفه روما الإيطالي بهدفين لهدف، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي أقيمت مساء الأربعاء.

وتقدم فريق روما عن طريق التركي جنجيز أوندير في أول مشاركة له مع روما بدوري أبطال أوروبا، في الدقيقة 41، قبل أن يعادل فاكوندو فيرايرا النتيجة لشاختار بالدقيقة 52.

ونجح فريد، في خطف هدف الفوز لشاختار في الدقيقة 71 من زمن اللقاء، ليبقي على حظوظ فريقه بالعبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة بين الفريقين في شهر مارس المقبل، في ملعب "الأولمبيكو".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا