تصويت محتمل الخميس في مجلس الأمن حول وقف لإطلاق النار في سوريا

يصوت مجلس الأمن اليوم الخميس على الأرجح على مشروع قانون يطالب بوقف لإطلاق النار لمدة 30 يومًا في سوريا لإفساح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وأفادت البعثة السويدية، أن ستوكهولم والكويت اللتين أعدتا مشروع القانون طالبتا بأن يتم التصويت "بأسرع ما يمكن"، مضيفة أنه سيجري الخميس على الأرجح.

لكن لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت روسيا ستلجأ إلى حقها في النقض لاعتراض مشروع القرار. وأعرب دبلوماسيون عن الأمل في أن تكتفي موسكو بالامتناع عن التصويت حول الموضوع.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا سابقا إلى "وقف فوري لأي عمل حربي في الغوطة الشرقية" شرق دمشق، مشيرا إلى أن الوضع هناك بات "جحيما على الأرض".

ويدعو مشروع القانون إلى وقف لإطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بعد 72 ساعة على إقراره على أن يتم تسليم المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين بعدها بـ 48 ساعة.

ويطالب النص برفع الحصار عن الغوطة الشرقية واليرموك والفوعا وكفريا ويأمر جميع الأطراف بـ"التوقف عن حرمان المدنيين من السكان والأدوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة".

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