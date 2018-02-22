سيالة يفتتح أعمال اللجنة الثلاثية بشأن المهاجرين الأفارقة

يفتتح وزير الخارجية محمد سيالة اليوم الخميس اجتماع اللجنة الثلاثية بحضور أميرة الفاضل مفوض الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي وعضوية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك بمقر وزارة الخارجية للتباحث حول الآليات الكفيلة لدعم جهود السلطات الليبية في عملية ترحيل المهاجرين الأفارقة المتواجدين حاليا بمراكز الإيواء والنظر في وضعية الإقامة لغيرهم من المهاجرين الأفارقة.

كما سيعقد بالإضافة اجتماع اللجنة الثلاثية مع السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بالعاصمة طرابلس، وعند نهاية الزيارة سيكون هناك مؤتمر صحفي للجنة الثلاثية أمام وسائل الإعلام المختلفة بمقر وزارة الخارجية.

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