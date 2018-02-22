الحاسي يكشف لـ"بوابة أفريقيا" آخر مستجدات إنشاء ميناء سوسة

كشف الربان صلاح الحاسي اخر المستجدات في مشروع انشاء ميناء سوسة، مشيرا إلى أن المشروع قد تمت له دراسات واعمال مسحية على مدار أكثر من عامين اختتمت بتسليم الموقع للشركة المنفذة في اول ايام العام الجاري.

واكد الحاسي ان الميناء يجري انشاؤه بنظام DBOT، مضيفا أن الاصدار الحادي عشر للعام 2018 للمنتدى العالمي للمشاريع الاستراتيجية للبنية التحتية قد تضمن باقة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية الرائدة حول العالم والتي ستُحدث فرقاً وتحولاً كبيراً لبلدانها، وأن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع مجتمعه قد بلغ هذا العام مبلغ (644) مليار دولار أمريكي.

وأشار إلى أن المشاريع الاستراتيجية الـ100 للعام 2018 توزعت جغرافياً في جميع القارات، حيث كانت اعلى نسبة من المشاريع في أمريكا الشمالية بعدد (31) مشروعا، واقلها في منطقة القوقاز بمشروعين اثنين فقط، فيما بلغت المشاريع في قارة أفريقيا 5 مشاريع من بينها مشروع ميناء سوسه البحري، اما من حيث النوعية فتنوعت بين مشروعات الطاقة والمياه ومشاريع المواصلات (سكك الحديد والمطارات والجسور والأنفاق والموانئ).

ونوه إلى أن من بين ال100 مشروع كانت هناك 6 موانئ فقط تمثل 6% من اجمالي نسبة المشاريع، من بينها ميناء سوسة الليبي الذي جاء في المرتبة 92 عالمياً.

واختتم الربان صلاح القول بأن هذا الترتيب الذي حققه مشروع انشاء ميناء سوسه البحري ضمن المشاريع الرائدة عالمياً للعام 2018 في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا الحبيبة هو اعجاز أكثر من كونه إنجازا.

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