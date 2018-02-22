وصول أكثر من 100 عنوان كتاب لكلية الآثار والسياحة بجامعة طبرق

في إطار دعم العملية العلمية والتركيز على الجانب الأكاديمي والعلمي المكمل للجانب النظري من الدراسة.

وصلت كمية من الكتب مختلفة العناوين لكلية الآثار والسياحة بجامعة طبرق، وذلك من خلال مشاركة وفد من الكلية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والمتمثل من “حافظ مفتاح النويلي مسجل الكلية، وعبدالله ميلاد بن خيال”.

حيث تم استجلاب الكتب الحديثة في تخصصي الآثار والسياحة، وقد تم شراء أكثر من “100” كتاب وبعض الموسوعات العلمية الأخرى، وذلك بتبرع أهل الخير، وبمساع حثيثة من عميد الكلية بلعيد مرابط، والكلية تستعد لوضع هذه الكتب بالمقر الجديد لها.

يشار إلى أن بعض عناوين هذه الكتب هي “الفنون الاسلامية في نهاية العصر الفاطمي، تنمية المبيعات السياحية، دراسات وبحوث في الاثار والحضارة الاسلامية، ادارة مكاتب وشركات وكلاء السياحة، ادارة المنشآت السياحية، ادارة الاعمال السياحية، السياحة الدولية في ظل تطور تقنية المعلومات والاتصالات، العلاقات العامة بين المبادئ والتطبيقات في المجال السياحي، السياحة والبيئة بين التأثير والتأثر، التسويق الاستراتيجي لخدمات الفنادق والسياحة توجه حديث متكامل، مشكلات التسويق السياحي، صناعة الرحلات السياحية، تنمية الموارد السياحية، التخطيط العلمي لتنفيذ المشروعات (دراسة تطبيقية للمشروع السياحي)، السياحة المحلية والدولية، السياحة المستدامة السياحة الخضراء.

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