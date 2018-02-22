السفير البريطاني لـ صنع الله :بريطانيا مستعدة لتقديم يد العون للمؤسسة الوطنية للنفط

ليبيا – إلتقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأربعاء بسفير المملكة المتحدة الجديد لدى ليبيا فرانك بيكر والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة عضو مجلس الإدارة ومدير عام الاستكشاف والانتاج ابوالقاسم شنقير ومدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة صلاح بن علي.

صنع الله أكد على ضرورة عودة الشركات الأجنبية لمزاولة نشاطها في ليبيا، لافتاً لإلتزام المؤسسة في المحافظة على الانتاج والرفع من القدرة الانتاجية بالتعاون مع جميع الأطراف.

من جهته تقدم بيكر بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، مثمناً عالياً الجهود المبذولة من قبلها للحفاظ على مستوى الإنتاج وسعيها للرفع من القدرة الإنتاجية من النفط.

وأبدى السفير البريطاني استعداد بلاده لتقديم يد العون للمؤسسة الوطنية للنفط وعن رغبة الشركات البريطانية في المساهمة والاستثمار في مجال النفط والغاز في ليبيا.

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