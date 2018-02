رحبت منظمة الأمم المتحدة (اليونيسيف) بمشاركة شباب من سبها في حملة تحسين بنية المدينة.

وقالت اليونيسيف: في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع تويتر ” فى سبها 64 شاب وشابة أعمارهم بين 14 و 24 شاركوا في حملتنا لتحسين بنية مدينتهم”، مشيرة إلى انه تم زرع 350 شتلة في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك شارع جمال عبد الناصر، الذي يعد أطول شارع في مدينة سبها.

