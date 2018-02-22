اجتماع في سرت لبحث التعديات على مسارات النهر الصناعي

عقد صباح اليوم الخميس اجتماع موسّع في مدينة سرت لبحث التعديات الحاصلة على مسارات النهر الصناعي في المنطقة الوسطى.

وشارك في الاجتماع عميد بلدية سرت مختار المعداني وأعضاء المجلس البلدي صالح عيادة وخالد بن حسين وعضو المجلس البلدي هراوة فرج اكحيل ورئيس لجنة الادارة بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى مصطفى الشاوش وممثلين عن مديرية الأمن والشركة العامة للمياه والصرف الصحي وقطاع الزراعة بسرت.

وقال المجلس البلدي سرت، إن المجتمعون بحثوا التعديات التي تحصل على مسارات مشروع النهر الصناعي والتوصيلات الغير شرعية على الخطوط الرئيسية ومخاطرها على أنابيب مياه النهر في ظل انعدام امكانيات الصيانة.

وأكد الاجتماع خطورة الوضع الذي يهدد وصول امدادات المياه للسكان والمزارع ، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تتولى حصر التوصيلات الغير شرعية والتنسيق مع مديرية امن سرت ومع الغرفة الميدانية سرت للبدء في ازالة هذه التوصيلات.

واتفق المجتمعون على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحميل المسؤولية القانونية لكل الاشخاص الذين يمتهنون وظيفة تنفيذ هذه التوصيلات المخالفة .

يشار إلى أن عدد التوصيلات الغير شرعية على مسارات النهر الصناعي تجاوزت 150 وصلة طالت الخطوط الفرعية و خطوط المياه المغذية للمدينة ولضواحيها وفقا لما ذكرته مراقبة التشغيل بالنهر الصناعي سرت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية