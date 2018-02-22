استئناف الرحلات من مطار معيتيقة إلى مطار تمنهنت

أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق استئناف الرحلات الجوية من مطار معيتيقة إلي مطار تمنهنت.

وبينت المصلحة في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” أن الخطوط الجوية الليبية استأنفت “رحلاتها من مطار معيتيقة إلي مطار تمنهنت يوم (امس) الأربعاء بواقع رحلة واحدة أسبوعيا والتي ستكون يوم الأربعاء من كل أسبوع وذلك خلال ساعات النهار”.

وفي سياق منفصل أعلنت المصلحة تسليم موقع مشروع إنشاء برج المراقبة الجوية بمطار معيتيقة الدولي للشركة الإيطالية المتعاقدة مع مصلحة الطيران المدني .

وأكدت مصلحة ان الشركة الايطالية مكلفة بتنفيذ برج متكامل يشمل جميع المعدات الخاصة بالملاحة الجوية حيث حددت مدة تنفيذ المشروع بثمانية اشهر من بداية التنفيد .

كما أعلنت المصلحة الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء حظائر تخزين بمطار بنينا الدولي وذلك وفقا للمواصفات الفنية .

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