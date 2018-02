«قوة الردع» تلقي القبض على أحد العناصر الإرهابية بطرابلس

المتوسط:

ألقت قوه الردع الخاصة القبض على أحد العناصر الإرهابية، ويدعى محمد حمد موسي البرغثي، أثناء تواجده في مدينة طرابلس بعد فراره من بنغازي منذ عام 2016 .

يذكر أن «محمد» من مواليد 1988، وهو من سكان منطقة الليثي، وأحد منتسبي مجلس شورى بنغازي، حيث نفذ وشارك هو وأشقاءه في عدة عمليات تصفية، وأخرى قتالية ضد الجيش الليبي، بالإضافة إلى مسؤوليته عن العديد من حرق المنازل التي تخص عسكريين ومدنيين مساندين لعملية «الكرامة» إبان سيطرة الجماعات الإرهابية علي منطقه «الليثي» خلال العام 2015 .

ولدى «محمد» أشقاء أربعة، «خالد وسالم ومفتاح وصالح»، قُتل خالد في أحداث فبراير 2011، وقُبض على «سالم» من قبل الجيش الليبي، بينما قُتل «مفتاح» خلال فراره من منطقة ” العمارات 12 ” غربي مدينه بنغازي بتاريخ في 18 مارس 2017 ، وهو أحد منتسبي تنظيم أنصار الشريعة، أما «صالح» هو أحد منتسبي البحرية سابقًا، وانضم لتلك المجموعات الإرهابية، وله عده قضايا، منها سرقه السيارات الخاصة بالبحرية ونزع «الشعارات» منها، وتسليمها لتلك الجماعات .

يذكر أن والدتهم تدعى «فريده» البالغة من العمر 75 عامًا، والشهيرة بـ «طباخة الدواعش»، بحكم مناصرتها وولاءها للجماعات الإرهابية وكانت تطبخ لتلك الجماعات أثناء وجودها في منطقة الليثي خلال العامين 2014 و 2015 .

تم القبض عليها أثناء خروجها من بنغازي في شهر يناير 2016 بالقرب من منطقة «سلوق»، بحكم ورود اسمها في المنظومة الأمنية، إلا أن في شهر أبريل 2016 نقلت بعض الحسابات التابعة والمناصرة للجماعات الإرهابية بأنها توفيت في سجن قرناده تحت التعذيب، وهذا عار عن الصحة ، حيث أن تم الإفراج عليها في صفقة تبادل للأسرى بمعية إحدى المجموعات الإرهابية «سرايا الدفاع عن بنغازي» والتي تمت في 9 يونيو 2016 .

وأعُلن عن وفاة «فريده» نتيجة كبر السن في إحدى مشافي مدينة طرابلس بتاريخ 30 أكتوبر 2016 ودفنت فيها.

