ترحيل أكثر من 20 مهاجرا من بنغازي إلى طرابلس

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبرى ‎اليوم الخميس عن ترحيل 23 مهاجرا من جنسيات افريقية مختلفة.

ونقلت وكالة الانباء الليبية عن الناطق باسم الجهاز أمجد الورفلي انه جرى ترحيل المهاجرين عبر مطار بنينا الدولي إلى مطار طرابلس الدولي .

وأوضح أن الترحيل جرى بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وبتعليمات من رئيس الجهاز بالمنطقة الشرقية عميد فرج صالح على أن يتم تسليمهم إلى الإدارة المركزية للهجرة غير الشرعية.

والمنظمة الدولية للهجرة من وجود 704 آلاف مهاجر غير شرعي في ليبيا قادمين من 40 دولة موزعين حاليا في 99 بلدية و551 منطقة ليبية موضحة أن العاصمة طرابلس تعد أعلى المدن في أعداد المهاجرين بنسبة تصل إلى 22% من إجمالي عددهم الكلي فيما جاءت الخُمس والمدن المجاورة لها في المرتبة الثانية، بينما جاءت مصراتة في المرتبة الثالثة من حيث التوزيع.

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