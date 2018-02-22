تواصل حملات التوعية لتسجيل الناخبين الليبيين في الخارج

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن تواصل حملة التوعية لتسجيل الناخبين الليبيين في الخارج.

وأوضحت المفوضية في تدوينة لها على موقع فيسبوك، أنه وبالتنسيق بين قسم العمليات الخارجية بالمفوضية، وكل من منسقي الانتخابات في مالطا وبريطانيا، تتواصل حملة التوعية لتسجيل الناخبين في الخارج، حيث تم توزيع المطويات الخاصة بالتسجيل.

وجددت المفوضية دعوتها للمواطنين الليبيين المقيمين في الخارج للتسجيل في الانتخابات، مؤكدة أن آخر موعد للتسجيل هو ليلة الثامن والعشرين من فبراير الجاري.

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