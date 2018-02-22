الاتحاد الإفريقي يعلن ترحيل 14 ألف مهاجراً من ليبيا

أعلنت رئيس مفوضية الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي أميرة الفاضل، ترحيل أكثر من 14 ألف مهاجرا غير شرعي من ليبيا إلى بلدانهم. ونقلت وكالة الأنباء الليبية (طرابلس) عن الفاضل قولها انه جرى إتمام إجراءات ترحيل هذا العدد وعودتهم إلى بلدانهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وبينت المسؤولة الافريقية في مؤتمر صحفي عقدته بمقر وزارة الخارجية بطرابلس أن عمليات الترحيل تأتي في إطار الجهود التي بذلتها ليبيا واللجنة الثلاثية المشتركة (تضم الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ممثلة في منظمة الهجرة الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين) لإعادة المهاجرين إلى دولهم.

وأشارت إلى أن اللجنة اتخذت عددا من الخطوات في إطار التعاون الأمني والاستخباراتي بين ليبيا ودول الجوار مؤكدة استمرار التعاون بين اللجنة الثلاثية والسلطات الليبية لوضع معالجات جذرية ونهائية لقضايا المهاجرين غير الشرعيين بالتعاون بين ليبيا ودول الجوار الليبي والدول الإفريقية الأخرى.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة كشفت وجود 704 آلاف مهاجر غير شرعي في ليبيا قادمين من 40 دولة موزعين حاليا في 99 بلدية و551 منطقة ليبية موضحة أن العاصمة طرابلس تعد أعلى المدن في أعداد المهاجرين بنسبة تصل إلى 22% من إجمالي عددهم الكلي فيما جاءت الخُمس والمدن المجاورة لها في المرتبة الثانية، بينما جاءت مصراتة في المرتبة الثالثة من حيث التوزيع.

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