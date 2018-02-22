الإسعاف والطواريء بنغازي يرسل مستلزمات صحية لنازحي تاورغاء في مخيم قرارة القطف هراوة

أخبار ليبيا24- خاص

أرسل جهاز الإسعاف والطوارئ في مقره في مدينة بنغازي اليوم الخميس قافلة طبية فيها جميع المستلزمات الصحية والإسعافية لتغطية الخدمات الصحية للنازحين من أهالي تاورغاء في مخيم قرارة القطف ومخيم هراوة.

وقال رئيس اللجنة الإدارية لجهاز الاسعاف والطوارئ سالم حسن محمد إن الجهاز جهز مجموعة من سيارات الإسعاف والطواقم الطبية للحفاظ على صحتهم العامة أثناء رجوع أهالي تاورغاء إلى منطقتهم.

وأشار إلى أنه تم يوم أمس تم تركيب مستشفى ميداني متكامل في مخيم قرارة القطف بناء على تعليمات رئيس الحكومة ، واليوم تم إرسال قافلة طبية فيها كل المستلزمات والحقن والتطعيمات والأمصال وأدوية الأطفال وأدوية الرعاية الصحية الأولية مما يحتاجوه أهلنا القاطنين في هذه المخيمات.

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