تجهيز شحنة مساعدات دوائية لنازحي قرارة القطف

أعلن عميد بلدية تاورغاء عبد المولي أعظومة انه جرى تجهيز شحنة مساعدات دوائية سيجري إرسالها لنازحي تاورغاء في قرارة القطف شرقي بني وليد. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن اعظومة قوله انه كلف محمد شطيب المسؤول عن إرسال الأدوية والمساعدات الطبية لمخيم نازحي تاورغاء بقرارة القطف بتسيير شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وأوضح عميد البلدية أنه سيتم إرسال الشحنة عن طريق مطار الأبرق الدولي إلى مطار معيتيقة ليستلمها الهلال الأحمر الليبي بطرابلس ويرسلها إلى المستشفى المدني بالمخيم. من جانبه أكد شطيب أنه تم التنسيق مع رئيس المستشفى المدني بقرارة القطاف علي بركة لاستلام الشحنة مشيرا إلى أن الشحنة جاهزة وفي انتظار الأذن لانطلاق الطائرة نحو مطار معيتيقة.

من جانبها أعلنت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية أن عدد الخيم المقامة في قرارة القطف بلغ 229 خيمة. وقالت الهيئة أن العائلات النازحة من مدينة تاورغاء لازالت تتوافد على مخيم قرارة القطف موضحة أن عدد الخيام المقامة بلغ 229 خيمة “ومازالت هنالك عائلات تقيم في العراء وداخل سياراتها” محذرة من تدهور الوضع الإنساني للنازحين.

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