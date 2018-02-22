برنامج الأغذية العالمي:النازحون في الصحراء يعانون من نقص الاحتياجات الإنسانية

قال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا ريتشارد راجان، إن النازحين داخليا في الصحراء الليبية القاحلة، يعانون من الطقس الشتوي البارد، وصعوبة الحصول على الاحتياجات الإنسانية الضرورية، من بينها المواد الغذائية.

وأضاف راجان في تصريح له نشر عبر موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن برنامج الأغذية العالمي يعمل مع السلطات الليبية، من أجل توفير الدعم اللازم لجميع الأسر العالقة بمنطقة قرارة القطف .مشيرا إلى هشاشة الوضع الإنساني بسبب الصراع الدائر، واضطراب الأسواق والإنتاج الغذائي المحلي.

هذا وأفاد موقع البعثة إلى أنه تم توفير المساعدات الغذائية الضرورية لما يقرب من ثلاثة آلاف نازح من العالقين في الصحراء .مشيرة إلى أن أعدادا هائلة من النازحين متواجدين في مأوى مؤقت في الصحراء، بينما استطاع آخرون اللجوء للأسر المضيفة في المناطق المجاورة.

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