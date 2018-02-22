قسم النجدة في مديرية أمن سلوق قمينس يبحث تركيب كاميرات مراقبة في سلوق

سلوق 22 فبراير 2018(وال)- عقد رئيس قسم النجدة في مديرية أمن سلوق قمينس، رائد خالد العبار، اجتماع مع كل من عميد بلدية سلوق، بشير الجرماني، ومدير مكتب الأوقاف، فرج ملاس، ومندوب شركة فرح لإنتاج الدقيق و مشتقاته، حمزة عطية.

وتم في هذا الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بناء على دعوة من رئيس قسم النجدة في مديرية أمن سلوق قمينس، بحث وضع بنود خطة لتركيب كاميرات مراقبة الكترونية في المساجد، و الأماكن الحيوية ببلدية سلوق.

وجاءت هذه الخطوة بغية أن تُساهم في فرض الأمن داخل بلدية سلوق، وضبط المخالفين والحد ومنع العمليات الإرهابية وتسهيل عملية الوصول والتعرف على الجناة.

هذا وتكفلت شركة فرح لإنتاج الدقيق ومشتقاته بالتطوع لتركيب كاميرات المراقبة في بلدية سلوق؛ داخل وخارج المساجد، وكذلك الساحات والميادين والأماكن الحيوية بالمدينة.

ويشار إلى أن بلدية سلوق سبق وأن تعرضت لهجمات الجماعات الإرهابية، والتي تعتبر المساجد هدفا مشروعا لها.(وال- سلوق) ع م / س ع

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