تكليف المستشار عبد المنعم الغيثى رئيسا للمجلس التسييري لبلدية درنة

البيضاء 22 فبراير 2018 (وال)- أصدر السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيآت والمكلف بإدارة وزارة الحكم المحلي في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبد الرحمن الأحيرش اليوم الخميس القرار رقم 30 لسنة 2018 والقاضي بتكليف المستشار عبدالمنعم عبدالرحمن الغيثي،رئيسا للمجلس التسييري لبلدية درنة.

هذا واستلم المستشار عبد المنعم مهام عمله خلال اجتماع عقد في مقر وزارة الحكم المحلي، ضم ممثلين عن مشايخ وأعيان وفعاليات درنة المهجرين، وتم وضع سلم أولويات لمجابهة المختنقات ومتابعه وتأييد القوات المسلحة العربية الليبية في جهودها لإعادة درنة إلى حضن الوطن.

ويشار إلى أن المستشار عبد المنعم الغيثي،يعد أحد أبناء مدينة درنة الذين تعرضوا للتهجير بعد سيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة في حملة ممنهجة طالت جل رجال السلك القانوني والقضائي،ومنتسبي القوات المسلحة، والشرطة والأجهزة الأمنية بالبلدية.( وال – البيضاء) ب ع / س ع / ع م

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