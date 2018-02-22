مدير أمن شحات يناقش تفعيل الأمن في البلدية وتذليل الصعوبات

أخبار ليبيا24

ناقش مدير أمن شحات عقيد محمد فرج تفعيل الأمن في البلدية والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه العاملين في المديرية في تأدية واجباتهم.

وتركز الاجتماع الذي عقد في مديرية أمن شحات مع رؤساء الأقسام والمراكز على مناقشة عدد من المسائل الأمنية التي تهم المدينة ومحاولة تذليل الصعوبات التي تواجهها.

وأكد فرج أنه سيسعى جاهدا لتوفير احتياجات المراكز، مطالبًا بسرعة تفعيل دور قسم التخطيط والمتابعة في المديرية ومعاقبة المخالفين للضوابط والقوانين.

يذكر أنه تم تكليف العقيد محمد فرج في 12 فبراير من هذا العام بقرار من رئيس الوزراء ووزير الداخلية المكلف رقم 29 وقام بإعلان حالة الطوارئ بالمدينة ونشر دوريات على مداخلها ومخارجها في حال استلامه لمهام عمله.

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