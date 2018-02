امتحان التدريب السريري لطلبة جراحة العظام

خاص – المتوسط

قال مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري، هاني العريبي، إنه أقيم صباح اليوم الخميس بالعيادات التخصصية بمستشفى الهواري العام بنغازي، امتحان التدريب السريري للأطباء ماجستير جراحة العظام على مستوى ليبيا.

وأفاد العريبي، في تصريح لـ” المتوسط” بأن هذا الامتحان هو الجزء الثاني وسيكون الامتحان مدة هذه الفترة على أن يكون كل يوم الاثنين امتحان جراحة عظام أطفال وكل يوم خميس امتحان جراحة عظام كبار.

يشار إلى أن أطباء العظام بمستشفى الهواري يقومون بمعاينة عظام كبار واطفال ويقومون بعمليات جراحية صغرة بالعيادات التخصصية بالمستشفى امام كافة المواطنين المترددين بالمستشفى

