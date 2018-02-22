رئيس مجلس النواب يصدر قرارا بترقية عدد من ضباط جهاز المخابرات الليبية

أصدر رئيس مجلس النواب، القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المستشار عقيلة صالح، قرارا بترقية عدد من ضباط جهاز المخابرات الليبية.

ونص قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة على ترقية العميد أحمد علي العريبي إلى رتبة لواء، وترقية ثمانية ضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد وهم : مصطفى حسين البرجو – طارق عبدالله ادبيش – علي حسين قناوي – جمعة عبدالله الشكري – صلاح عمر المسماري – امنيسي عبدالنبي صالح – عبدالحميد فرج البركي – منير الفاهم ارحومة، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وأن يلغي أي حكم يخالفه.

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