القبض على تونسي تلقى تدريبات بمعسكرات داعش ليبيا

تمكنت الأجهزة الأمنية التونسية من الإطاحة بعنصر وصفته بــ “التكفيري” يبلغ من العمر 35 سنة قاطن بحي التضامن الشعبي، شمالي غرب العاصمة، تلقى تدريبات بمخيم تابع لتنظيم “داعش” الإرهابي بليبيا. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، بأنه بناء على معلومات تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بحي التضامن من نصب كمين محكم للعنصر المذكور والقبض عليه.

وأضافت أنه بتفتيش منزل العنصر التكفيري المذكور تم حجز زيا قتاليا مزركشا وجمازة و 3 الات حادة (سكاكين مختلفة الأحجام). وبالتحري معه اعترف بتبنيه الفكر التكفيري وتلقيه تدريبات على حمل السلاح والقتال بإحدى مخيمات التدريب التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي أثناء تواجده بليبيا سنة 2012، وبأنه كان يعتزم التحول إلى سوريا للإلتحاق بالتنظيم الإرهابي المذكور.

كما اعترف بأنه تولى تحريض مجموعة أخرى من الشبان أصيلي حي التضامن على الإلتحاق بمعسكرات تدريب الجماعات الإرهابية بليبيا، وأن هناك عنصرين إرهابيين من بينهم متواجدان حاليا بسوريا، وبتصفح موقعه على شبكة التواصل الإجتماعي تم العثور على صور للمعني وهو حامل لأسلحة حرب مختلفة ودعوات تحرض على الإرهاب وتمجد العمليات الإرهابية لتنظيم “داعش” وتشيد بها. وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن بالاحتفاظ به ومباشرة قضيةعدلية في شأنه موضوعها” الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي”.

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