3 زوراق لتأمين ميناء الخمس البحري

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وصل الزورق رقم 106، التابع للإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق إلى ليبيا، بعد انتهاء أعمال صيانته في تونس.

وقال المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب، العميد طارق شنبور، في بيان، الخميس، إن صيانة القارب تأتي وفق الاتفاق الموقع بين ليبيا وإيطاليا سنة 2008، والتي تتكفل بموجبه إيطاليا والاتحاد الأوروبي بسداد كامل رسوم التدريب والصيانة البحرية.

وأكد شنبور أن تدريب طاقم الزورق انتهى منذ أشهر قليلة في إيطاليا وتونس، لافتا إلى أن الزورق 106 سينضم للزورقين 109 و111 بميناء الخمس البحري، لتعمل جميعها على تأمين الساحل البحري من منطقة تاجوراء إلى زليتن شرق العاصمة طرابلس.

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