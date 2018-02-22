#ليبيا_الآن| تسيير شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، مخصصة إلى مخيم نازعي تاورغاء.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
«الصول» ينفى إدراج مشروع قانون«الاستفتاء على الدستور» على أجندة «النواب»
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
مكافحة الإرهاب تعتقل إرهابيا مصريا حاول الفرار من درنة إلى أجدابيا
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مهجرو تاورغاء يحملون الجهات المحلية والدولية مسؤولية منعهم العودة إلى ديارهم
تم النشر منذُ 20 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
العثور على جثة مجهولة الهوية على شواطئ راس لانوف
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك