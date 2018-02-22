جامعة عمر المختار.. خطوات بهدف النهوض

جدد رئيس جامعة عمر المختار، الخميس، التأكيد على قرار تعيين أوائل الخرجين من الكليات كمعدين مباشرة دون مفاضلة بعد اجتيازهم امتحان المقابلة.

وشدد رئيس الجامعة، في الاجتماع العادي الأول لمجلس العام للجامعة، على فصل أي عضو هيئة تدريس متغيب عن عمله دون إذن أو عذر مسبق.

وناقش الاجتماع الذي عقد بحضور الكاتب العام، ومدراء الإدارات، وعمداء الكليات، ورؤساء فروع الجامعة بالقبة ودرنة، مستجدات العام الجامعي 2018، ومواعيد الدراسة والامتحانات، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجهها بعض الكليات والفروع ومحاولة تذليلها.

وأجمع مجلس عام الجامعة، على ضرورة الاستفادة من الاستثمارات وعوائد الجامعة بما يخدم العملية التعلمية بالجامعة.

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