الأغذية العالمي يقدم المساعدات الغذائية لـ 3000 نازح من تاورغاء في قرارة القطف

أخبار ليبيا24

قدم برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، المساعدات الغذائية الضرورية إلى ما يقرب من 3000 نازح من تاورغاء في قرارة القطف.

وأوضح الموقع لرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية الليبية تمكن من إيصال المواد الغذائية إلى حوالي 3000 شخص من تاوارغاء عالقين في منطقة قرارة القطف الصحراوية.

وتحتوى كل حصة غذائية يقدمها البرنامج على الأرز والمكرونة ودقيق القمح والحمص وزيت نباتي وسكر وصلصة الطماطم وهي تكفي لأسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر.

وصرح المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا ريتشارد راجاني: “عانى النازحون هناك من الطقس الشتوي القارس، كما يعانون من صعوبة الحصول على الضروريات التي من بينها المواد الغذائية.”

وأضاف: “نحن نواصل العمل مع السلطات الليبية وشركاء العمل الإنساني من أجل تنسيق الجهود وتوفير الدعم اللازم إلى جميع الأسر العالقة.”

وكانت قد حاولت العديد من أسر تاورغاء العودة إلى منازلهم مطلع فبراير الجاري بعد نزوح دام 7 أعوام، إلا أن الجماعات المسلحة التابعة لقوات البنيان المرصوص حالت دون دخول العائدين إلى مدينة تاورغاء، وذلك على الرغم من الاتفاق الذي يتعهد بضمان العودة الآمنة.

وتوجد حاليًا أعداد هائلة عالقة في مأوى مؤقت في الصحراء، بينما استطاع آخرون اللجوء إلى الأسر المضيفة في المناطق المجاورة بصفة مؤقتة.

هذا ويسعى برنامج الأغذية العالمي خلال عام 2018 أن يقدم المساعدات إلى 123,000 شخصاً يعانون من أجل الحصول على لقمة العيش. وتُعطى الأولوية للأسر الكثر ضعفًا وتأثرًا بالصراع الدائر.

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