«العامة للكهرباء» تبحث في طبرق ملف «تعويضات الأهالي»

ناقش عضو المجلس البلدي طبرق، فرج ياسين، والمدير العام للشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة، خلال اجتماع في مدينة طبرق، ملف التعويضات لسكان الأرض التي سيتم عليها بناء محطة كهرباء طبرق الغازية، والتنسيق مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لحل هذه المشكلة.

وقال مكتب إعلام بلدية طبرق، عبر صفحته على موقع فيسبوك، إن الاجتماع ناقش كذلك ملف التعيينات الخاصة بمحطة الكهرباء الغازية طبرق، للخريجين من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد العليا.

