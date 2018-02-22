عميد بلدية شحات يبحث تفعيل عمل عدة شركات بالبلدية

شحات 22 فبراير 2018(وال)- عقد عميد بلدية شحات حسين بودرويشة اجتماعا مع مدير عام شركة الخدمات العامة بالبلدية.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في ديوان المجلس البلدي، وحضره وكيل ديوان البلدية، ومدير مكتب النظافة شحات، ومدير إدارة الإنتاج والتصنيع، ومدير مكتب المنتزهات. مناقشة وضع الحالي لشركة الخدمات العامة، وبحث التعاقد مع شركة مساندة واستثمارها لصالح الشركة.

وتم الاتفاق على مخاطبة صندوق الاستثمار لتفعيل شركة الجبل ومصنع الطلاء بالمدينة.(وال- شحات) ع م / س ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال