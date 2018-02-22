إغلاق الطريق الساحلي على خلفية اشتباكات بمنطقة الماية

يستمر لليوم الثاني إغلاق الطريق الساحلي الرابط بين العاصمة طرابلس ومنفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس عند بوابة 27، عقب اشتباكات مسلحة شهدتها منطقة الماية الساحلية، الأربعاء.

وقال المتحدث باسم قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، أحمد بن سالم، إن القوة قبضت على مجموعة وصفها بـ “عصابة متورطة في عمليات حرابة وخطف بمنطقة ورشفانة، جنوب طرابلس”.

واتهم بن سالم، في تصريح للرائد، الخميس، المجموعة وعددها 11 شخصا، بالسيطرة على فرع مصرف الصحارى بمنطقة الماية الساحلية غرب طرابلس، وهي بقيادة “أبوحميرة جويدة” الذي قتل في اشتباكات الأربعاء، وفق قوله.

وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت، صباح الأربعاء، بمنطقة الماية بين قوة الردع الخاصة من جهة، ومجموعة مسلحة بمنطقة ورشفانة، من جهة أخرى.

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