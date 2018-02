«مكافحة الهجرة»: ترحيل 23 مهاجرًا صوماليًا غير شرعي إلى دولهم

المتوسط:

قال مدير مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الهحرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية أمجد الورفلي، إنه تم ترحيل 23 مهاجر غير قانوني من مطار بنينا الدولي إلى مطار معيتيقة في طرابلس.

وأضاف «الورفلي» إن المهاجرين من الجنسية الصومالية رجال ونساء وأطفال، تم تسليمهم إلى الإدارة المركزية في طرابلس، على أن يتم ترحليهم إلى بلدانهم.

وأكد أن الترحيل تم بناءً على التنسيق مع المنظمة العالمية للهجرة وبتعليمات من رئيس الجهاز العميد فرج صالح.

يذكر أن الترحيل تم، اليوم الخميس، حيث كانوا في مركز إيواء قنفودة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة بنغازي.

