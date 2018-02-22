بأمر الرقابة الإدارية .. البحري رئيساً للاستثمارات طويلة المدى

أصدرت هيئة الرقابة الادارية كتاباً بتاريخ اليوم 22-02-2018 موجهاً لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للأستثمار ومديرها التنفيذي الدكتور علي محمود ، تحصلت بوابة افريقيا على نسخة منه طالبت فيه الرقابة من المؤسسة بأن تستأنف عملية أتمام التسليم والاستلام بين رئيس مجلس إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى السابق سامي المبروك ورئيس المجلس الجديد الدكتور عاطف البحري “

يذكر أن مجلس إدارة المؤسسة الليبية للأستثمار أصدر مؤخراً قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى برئاسة الدكتور عاطف البحري “

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