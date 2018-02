“عضو المؤتمر السابق” يدين استمرار حصار درنة

خاص – المتوسط

أكد عضو المؤتمر العام السابق، بلقاسم دبرز، أن الاتفاق السياسي “برغم عيوبه وما عليه من تحفظات يبقى هو الملاذ الآمن لمستقبل ليبيا”.

وأدان دبرز، في تصريح خاص لـ ” المتوسط” استمرار القوات المسلحة فرض الحصار على مدينة درنة، المتواصل منذ أكثر من 6 أشهر، مشيرا إلى أن هذا الحصار يدفع ثمنه ما يقارب، الـ 120 ألف شخص.

وأعتبر دبرز، أن هذا الحصار الذي طال ضحاياه المرضى والمسنين والأطفال والنساء “يرقى إلى جرائم حرب في حق مدينة آمنة مطمئنة لا يوجد بها لا تفجيرات كما في بنغازي ولا إجرام وجثث في مكبات القمامة وشارع الزيت في بنغازي ولا صعاليك ومجرمين يرتكبون ويقترفون أكبر الجرائم ويدعون أنهم الجيش والمؤسسة العسكرية” على حد قوله

وأشار دبرز، إلى أن درنة الآن تصنف من أكثر المدن والمناطق أمنا وأمانا في ليبيا، مشيرا إلى أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها درنة وأهاليها أنها قالت “لا للانقلابات العسكرية ولا لحكم العسكر، قائلا ” هذا ببساطة ما حدث في درنة” حسب تعبيره

وحول ترحيب حفتر بالانتخابات قال دبرز، إن تراجع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر وزمرته التي وصفها بالصعاليك عن موقفهم وترحيبهم بالانتخابات جاء بعد فشله العسكري الذريع وخصوصا في غرب البلاد وجنوبها”، حسب تعبره

وأدان دبرز، العمليات التي وصفها بالإرهابية التي يقوم بها حفتر مع الورفلي والتي ترقى الى جرائم حرب، مضيفا” استمر في القتل والتنكيل والابادة الجماعية وستطالك المسؤولية يوما ما”

