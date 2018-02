“فرج” يكشف للمتوسط أسباب توقف اللقاءات بين النواب والدولة

خاص – المتوسط

أكد رئيس لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، أن اللقاءات بين مجلسي النواب والدولة توقفت بسبب عدم التوافق حول آلية اختيار المجلس الرئاسي.

وأضاف فرج، في اتصال هاتفي مع ” المتوسط” أن “اللجنة الممثلة لمجلس النواب تريد مشاركتنا في تزكية القوائم المترشحة، والانفراد باختيار إحدى هذه القوائم لتكون هي المجلس الرئاسي دون مشاركة المجلس الأعلى للدولة في ذلك “.

وتابع فرج ” المجلس الأعلى للدولة يتمسك بنصوص وجوهر الاتفاق السياسي، والذي يحدد آلية التوافق في المسائل المحددة في الاتفاق السياسي (المادة 4) والمادة (5) والمادة (12) فكل هذه النصوص تبين بوضوح غير قابل للتأويل ضرورة التوافق حول هذه المسائل”، مشيرا إلى أن المرحلة التي تمر بها ليبيا لا تحتمل أن ينفرد طرف سياسي واحد بالقرار السياسي والإداري والأمني، قائلا ” إنها مرحلة تتطلب التوافق بامتياز”.

وأكمل فرج، أن “المجلس الأعلى للدولة يعمل على ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية توافقية وقادرة على مواجهة التحديات، والعمل على تعبيد الطريق نحو تنفيذ بقية الاستحقاقات، من توحيد لمؤسسات الدولة وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاز الاستحقاق الدستوري وصولا لمرحلة الانتخابات العامة لإنهاء المراحل الانتقالية والولوج للمرحلة الدائمة والاستقرار”.

وأكد فرج، على ضرورة تكوين حكومة توافقية قوية قادرة على مواجهة هذه الاستحقاقات تحظى بقبول وطني واسع، لافتا إلى انه جاري العمل على دراسة بعض الصيغ بهدف الوصول لصيغة توافقية تحقق الأهداف المنشودة.

وقال فرج، إن مجلس النواب لا يزال مصرّا على التفرد باختيار المجلس الرئاسي دون مشاركة مجلس الدولة بذلك.

وأفاد فرج” بأنه تم خلال اللقاءات التي جرت في تونس بين لجنتي مجلس الدولة والنواب خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2017 برعاية المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة، التوصل إلى عدة نقاط هي، تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي من 9 إلى 3، وان تكون هناك حكومة برئيس وزراء منفصلة عن المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى أن الصلاحيات كما هي محددة في الاتفاق السياسي، فضلا عن أن يتم الاختيار من خلال قوائم مغلقة تشمل كل قائمة ثلاثة مترشحين يمثلون الأقاليم التاريخية الثلاث.

وكان فرج قد اتهم مجلس النواب بالتعنت والإصرار على الانفراد بقراراته، هو ما تسبب في توقف المباحثات السياسية.

