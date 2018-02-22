لجنة الدفاع النيابية تطالب بضرب دوائر الإرهاب ومموليه

ليبيا – إستنكر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال المهيوب الهجوم الذي وصفته بـ”الغادر والجبان” على بوابة ودان من طرف المجموعات “المتطرفة الإرهابية” والداعمين لها في محاولتهم التشويش على الجهود المبذولة في دعم المؤسسة العسكرية وتوحيدها.

لجنة الدفاع والأمن القومي طالبت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه بالضرب بيد من حديد لكل من هو واقع في دائرة الإرهاب وتمويله.

كما طالبت اللجنة مؤسسات الدولة بالدفع في إتجاه مطالبة المجتمع الدولي برفع الحظر على تسليح المؤسسة العسكرية للقيام بدورها في محاربة الإرهاب من اجل استقرار البلاد وأمنها ، وفقاً لذات البيان .

المرصد – متابعات

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