استمرار إرسال قوافل المستلزمات الطبية والإسعاف للأهالي تاورغاء المهجرين

بنغازي 22 فبراير 2018 ( وال ) – أرسل جهاز الإسعاف والطوارئ بنغازي اليوم قافلة طبية احتوت على مستلزمات صحية وإسعاف لتغطية الخدمات الصحية والإسعافات لأهالي تاورغاء المتجمعين في قرارة القطف بانتظار العودة لمدينتهم.

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية قال رئيس اللجنة الإدارية لجهاز الإسعاف والطوارئ، سالم حسن محمد، أنه وفي إطار تنفيذ تعليمات دولة رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، السيد عبد الله عبدالرحمن الثني، و وكيل وزارة الصحة، لجهاز الإسعاف بالعمل على تغطية الخدمات الصحية والإسعافات لأهالي تاورغاء مخيم قرارة القطف ومخيم هراوه. وتابع، محمد أن الجهاز قام بتجهيز مجموعة من سيارات الإسعاف وطواقم طبية لتقديم الخدمات الصحية والطبية لأهالي تاورغاء وحفاظا على صحتهم العامة أثناء رجوعهم إلى مدينتهم.

وبين أنه خلال يوم أمس تم تركيب مستشفى ميداني متكامل في مخيم قرارة القطف بناء على تعليمات دولة رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، واليوم تم إرسال قافلة طبية فيها كل المستلزمات والحقن والتطعيمات والأمصال وأدوية الأطفال وأدوية الرعاية الصحية الأولية مما يحتاجه أهلنا المتجمعين في هذه المخيمات.

وأضاف رئيس اللجنة أننا مستعدين لتقديم كل المساعدات لأهلنا في هذه المخيمات وهذا واجبنا أن نقدم لهم الخدمة الصحية وخدمات الإسعاف.

كما توجه سالم حسن بالشكر لمكتب خدمات الإسعاف ببني وليد، لتنفيذهم للتعليمات الصادرة من قبلنا على ضرورة التواجد داخل المخيم بعدد أربع سيارات إسعاف مجهزة.

وقدم الشكر لمستشفى بني وليد على اهتمامهم وإرسالهم لطبيب أخصائي كل يوم للعيادة الميدانية الموجودة في المخيم للكشف على الحالات العادية والحالات المرضية الموجودة، واستقبالهم للحالات التي تحتاج إيواء داخل المستشفى.( وال – بنغازي ) ع ط / س ع / ع م

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