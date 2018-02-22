ندوة في سبها حول المعايير الدولية للانتخابات

أقيمت في بلدية القرضة الشاطئ بسبها اليوم الخميس ندوة حول المعايير الدولية للانتخابات ودور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية الانتخابية. وبين مكتب الإدارة الانتخابية سبها الشاطئ في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” أن الندوة تهدف لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات. وأضاف أن الندوة أقيمت بدعوة من منتدى وادي الشاطئ الثقافي وشبكة دعم المرأة واتحاد مؤسسات المجتمع المدني بمنطقة وادي الشاطئ. وشارك في الندوة عدد الفعاليات الشبابية والنسائية بمنطقة القرضة الشاطئ ومكتب الإدارة الانتخابية سبها الشاطئ.

من جانبها أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن تواصل حملة التوعية لتسجيل الناخبين الليبيين في الخارج. وأوضحت المفوضية انه وبالتنسيق “بين قسم العمليات الخارجية بالمفوضية وكل من منسقي الانتخابات في مالطا وبريطانيا تتواصل حملة التوعية لتسجيل الناخبين في الخارج، حيث تم توزيع المطويات الخاصة بالتسجيل على الجاليات الليبية في كل من بريطانيا و مالطا”.

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