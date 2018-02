مصلحة المطارات تعلن تسليم مشروع «أبراج المراقبة» لشركة إيطالية

المتوسط:

أعلنت مصلحة المطارات، التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني، عن تسليم موقع مشروع إنشاء برج المراقبة الجوية بمطار معيتيقة الدولي، للشركة الإيطالية المتعاقدة مع مصلحة الطيران المدني.

وأكدت مصلحة المطارات، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن الشركة الإيطالية مكلفة بتنفيذ برج متكامل يشمل جميع المعدات الخاصة بالملاحة الجوية، حيث حددت مدة تنفيذ المشروع بثمانية أشهر من بداية التنفيذ.

