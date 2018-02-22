من هو الرئيس الجديد للمجلس التسييري لبلدية درنة؟

أصدر نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات والمكلف بإدارة وزارة الحكم المحلي في الحكومة المؤقتة عبد الرحمن الأحيرش اليوم الخميس قرار يقضي بتكليف المستشار عبدالمنعم الغيثي،رئيسا للمجلس التسييري لبلدية درنة.

وبينت وكالة الأنباء الليبية انه بموجب القرار رقم 30 لسنة 2018 استلم عبد المنعم مهام عمله خلال اجتماع عقد في مقر وزارة الحكم المحلي، ضم ممثلين عن مشايخ وأعيان وفعاليات درنة المهجرين، وتم وضع سلم أولويات لمواجهة المختنقات ومساندة قوات الجيش في جهودها لحفظ الامن في درنة.

يشار إلى أن الغيثي، هو أحد أبناء مدينة درنة الذين تعرضوا للتهجير بعد سيطرة الجماعات المدرجة على لائحة الإرهاب على المدينة في حملة ممنهجة طالت جل رجال السلك القانوني والقضائي، ومنتسبي القوات المسلحة، والشرطة والأجهزة الأمنية بالبلدية.

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