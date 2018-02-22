عميدا بلدية بنغازي وطرابلس يقومان بزيارة عمل رسمية إلى مدينة تريستا الإيطالية

يقوم عميدا بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، وعميد بلدية طرابلس عبدالروؤف بيت المال، بزيارة عمل رسمية إلى مدينة تريستا الإيطالية، تستمر ثلاثة أيام، بعد دعوتهم من قبل رئيس إقليم فريولي فينيستا جوليا الإيطالي، فرامكو يكوب، حيث وصلا يوم أمس إلى إيطاليا.

وبحسب صحيفة المرصد، فقد التقى العبار وبيت المال في مقر المجلس التشريعي للإقليم، بوفد يمثل عدة قطاعات وشركات ترغب فى التعاون والاستثمار فى ليبيا .منها قطاع صيد وتصنيع الأسماك، الذي يشكل دخلا مهما للصناعة فى إيطاليا، ولإقليم فريولي، الذي يعد من أغنى الأقاليم الإيطالية، حيث استعرض هذا القطاع أفكارا حول فرص الاستثمار والشراكة مع نظرائه فى البلديات الليبية المطلة على البحر المتوسط.

وسيستقبل رئيس إقليم فريولي فينيستا جوليا يوم غد بمقر رئاسة الإقليم، العبار وبيت المال، للتباحث فى ملف التعاون والاستثمار مع بلديات ليبيا .

ومن المنتظر أن تحضر المباحثات ممثلة عن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينتي.

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