افتتاح مقر محكمة ونيابة الجغبوب الجزئية

الجغبوب 22 فبراير 2018(وال)- افتتح وكيل وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار عيسى عبدالله الصغير،أمس الأربعاء محكمة ونيابة الجغبوب الجزئية.

هذا وحضر افتتاح محكمة ونيابة الجغبوب كل من مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة العدل بالحكومة المؤقتة،ورئيس فرع التفتيش القضائي طبرق،ورئيس محكمة طبرق الابتدائية، ورئيس فرع وزارة العدل بالمنطقة.

و يُشار إلى أنه سيتم تحديد أيام لعمل وكيل النيابة المكلف من محكمة طبرق للذهاب إلي الجغبوب للعمل في محكمة الجغبوب الجزئية لمتابعة القضايا التي تُعرض داخل المحكمة.(وال- الجغبوب) ع م / س ع

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