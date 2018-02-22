عميد بلدية جالو يبحث تطوير وتفعيل دور الإعلام في البلدية

جالو 22 فبراير 2018(وال)- عقد عميد وأعضاء بلدية جالو، ومكتب الإعلام بالبلدية، اليوم اجتماعا مع مراسلي القنوات الفضائية، ومدير مكتب وكالة الأنباء الواحات، ومدير مكتب الإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالبلدية، ومسؤولي بعض القطاعات بالبلدية، ومجلس الأعيان والحكماء بالبلدية، وحراك شباب جالو .

وخصص الاجتماع لمناقشة تفعيل دور الإعلام والقنوات في إظهار المناشط السياسية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية بالبلدية للالتحاق بركب الإعلام المتطور وبحث تطوير أدائه داخل البلدية وتقديم الدعم اللازم له،وتم في الاجتماع بحث سبل دعم إذاعة جالو المحلية، ووضع هيكلية وتصور لإظهارها بالشكل المطلوب.

وأشاد المجتمعون بأداء إذاعة جالو رغم نقص الإمكانيات والدعم، وحث بعض الخبرات لإقامة الدورات لرفع الكفاءة.(وال- جالو) س ش / س ع

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