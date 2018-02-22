ضربة جديدة لبراءة أطفال ليبيا (فيديو)

كشف مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بوسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا، عن فصل جديد من فصول ضرب وتعذيب الطلبة في الغرف الصفية.

المشاهد المؤلمة في الفيديو من الممكن أن تكون في أقبية الميليشيات أو دوائر التحقيق التي تمارسها أشرس أجهزة التحقيق والمخابرات، لكن الصدمة أن تكون في غرفة أوجدت لتعليم أبنائنا وإعدادهم للمستقبل.

العدوان على براءة الأطفال وقع في مدرسة سكرة الابتدائية وسط مدينة سبها، وهي ليس الوحيدة التي تمارس فيها هذه الأفعال، إلا أن الصدفة هنا أن كاميرا وثّقت الحادثة القاسية.

وظهر الطلبة الصغار وهم يتلقون من معلمهم “وابلا” من الجلدات على أقدامهم بواسطة عصا غليظة، ويتلوون ألما بعدها ولا يقوون على الوقوف من شدة الألم.

وبعد الضجة التي أحدثها الفيديو، قرر مكتب شؤون التربية والتعليم سبها بفصل المعلم نهائيا من العمل في قطاع التعليم، لمحاولة وضع حد لهذه الظاهرة المنتشرة في مدارس ليبيا، وفق روايات الأهالي والطلبة.

ولم تغب قصة الطالب قيس الشيباني، الذي تعرض أيضا للضرب على يد معلم مادّة التربية الإسلامية بمدرسة الهدى الإسلامي في طرابلس المركز، وعلى إثرها قرر وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل، فصل المعلم وإحالته إلى المجلس التأديبي، واعتبر أن فعله يتنافى مع الأخلاق الإنسانية والمهنية والتربوية، وشدد على أن الوزارة لن تسمح باستمرار وقوع مثل هذه الانتهاكات بحق الطلبة.

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