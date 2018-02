المتوسط:

قدم وفد من الشركة الليبية للخدمات الأرضية، درعًا للمجلس البلدي، تقديراً وعرفانًا لما قام به المجلس من مجهودات، وتواصل مع الجهات المختصة في الدولة، ساهمت في حل مشكلة تأخر مرتبات موظفي الشركة.

ضم الوفد كلاً من السيد محمد زايد نائب مدير عام الشركة، والسيد إسماعيل الطبال مدير الإدارة المالية، والسيد محمد العائب مدير محطة مطار مصراتة، وعدد من موظفي الشركة بمحطة مطار مصراتة.

