بيروني: لا نُريد توطين المهاجرين بليبيا

أكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام عاشور، أنه تم التصدي لظاهرة الهجرة غير القانونية بشكل كبير، بالإضافة إلى محاربة العصابات الإجرامية.

وقال عاشور، خلال لقاء مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، في طرابلس، قضية المهاجرين سببت إرهاقا للحكومة الليبية، مؤكدا على دور إيطاليا في دعم الكوادر الأمنية ومعالجة ظاهرة الهجرة غير القانونية.

وقالت “داخلية الوفاق” في بيان، إن اللقاء يأتي في إطار التعاون المستمر بين البلدين في عدة مجالات من أهمها المجال الأمني، وظاهرة الهجرة ودعم وتدريب الكوادر الأمنية الليبية.

بدوره، قال بيروني إن إيطاليا ستقدم عدة مشاريع بالتعاون مع المفوضية العليا للمهاجرين، من ضمنها تنظيم زيارة لمدينة غات، مضيفا أن بلاده تدرك جيداً ما تعانيه الحكومة الليبية من هذه الظاهرة، وأن إيطاليا على استعداد دائم لتقديم المشورة والدعم اللازم للحد من تدفق المهاجرين، وتحسين أوضاعهم داخل مراكز الإيواء، باعتبار إيطاليا هي المتضرر الأكبر من هذه الظاهرة، مؤكداً أن بلاده لا تريد توطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية.

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