بعد إغلاق لثلاثة سنوات.. مستشفى الهواري يعود للعمل من مقره في بنغازي

أكد مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري بنغازي، هاني العريبي، أن إدارة المستشفى عادت أمس الأربعاء، إلى مقرها بعد مباشرتها العمل لثلاث سنوات من داخل مركز بنغازي الطبي بسبب وقوع مستشفى الهواري العام في أحد محاور القتال بمدينة بنغازي.

وأوضح العريبي، في تصريح لـ” المتوسط” أن المستشفى يعمل حاليا بالفترة الصباحية على تقديم الخدمات العلاجية في عيادات تخصصية واقسام الاشعة السينية والموجات فوق الصوتية وقسم العلاج طبيعي والعمليات الجراحية الصغرى وجراحة الاعصاب وجراحة العظام والجراحة العامة

