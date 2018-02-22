أسويكر : تشغيل جميع كراسي الأسنان بالمراكز الصحية بطبرق

طبرق 22 فبراير 2018(وال)- أعلن مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، الأستاذ عبدالمنعم اسويكر، عن أن تم العمل علي صيانة و تجهيز عدد من الكراسي الخاصة بالأسنان بالمراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية بطبرق.

وأوضح سويكر أنه بدء العمل في الصيانة من قبل فريق متخصص في هذا المجال مشيرا إلى أنه من المتوقع العمل بها بشكل رسمي يوم الاثنين المقبل بعدة مناطق متفرقة بالمدينة؛ بعد توفير مواد التشغيل وذلك تطبيقاً للمرحلة الثانية من الخطط المعتمدة بشأن النهوض بالرعاية الصحية الأولية.

وبين أسويكر أن الخطة الأولى قد اشتملت علي افتتاح معامل للتحاليل في عدد من المراكز؛ و العيادات الصحية المتمثّلة في “عيادة المختار، عيادة الجهاد، عيادة المنارة، وعيادة سوق العجاج ”

وأضاف مدير إدارة الخدمات الصحية أن التجهيزات جاءت وفق خطه متفق عليها مسبقا مع وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة بعد الحصول على الإذن بالموافقة، وجاري العمل علي التعاقد مع عدد من العناصر الطبية الوطنية لأجل توفير الخدمة وتخفيف العبء عن المواطن و تسهيل عمل العناصر الطبية والصحية.(وال- طبرق) س ع / ع م

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