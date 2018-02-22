الجبير: هناك مخاوف كبيرة من تمدد “داعش” من ليبيا باتجاه دول الساحل

ليبيا – صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الخميس أن قطر تحاول إخفاء ما وصفه بـ”وجهها المظلم” الذي يظهر دعمها للإرهاب.

الجبير تحدث في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي من بروكسل بحسب وكالة”سبوتنيك” الروسية للأنباء بشأن الوضع في ليبيا عن مخاوف كبيرة من تمدد تنظيم “داعش” من ليبيا باتجاه دول الساحل.

وأكد وزير الخارجية السعودي على أن بلاده لا تتسامح أبداً مع الإرهاب و تمويله و مع دعم التطرف، مضيفاً”طلبنا بسيط من قطر وعليها وقف دعم الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية كما يتوجب عليها أن لا توفر ملاذاً للإرهابيين”.

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