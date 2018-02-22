مدير أمن شحات يعقد اجتماعا لبحث تفعيل الأمن في البلدية

شحات 22 فبراير 2018(وال)- عقد مدير أمن شحات، عقيد دكتور محمد فرج، اجتماع موسعا ضم السادة رؤساء الأقسام والمراكز في مديرية أمن شحات، وحضر الاجتماع السيد المساعد للشؤون الأمنية، والناطق باسم المديرية.

وتم خلال الاجتماع، بحث تفعيل الأمن في المنطقة، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه العاملين بالمديرية في تأدية واجباتهم.

وتركز الاجتماع الذي عقد بمديرية أمن شحات على مناقشة عدد من المسائل الأمنية التي تهم المدينة؛ ومحاولة تذليل الصعوبات التي تواجهها.

وأكد مدير أمن شحات على أنه سيسعى جاهدا لتوفير احتياجات المراكز وطالبهم بسرعة تفعيل دور قسم التخطيط والمتابعة بالمديرية ومعاقبة المخالفين للضوابط والقوانين.

يشار إلى أن عقيد دكتور محمد فرج، تم تكليفه في 12 فبراير الجاري، بالقرار رقم 29 الصادر عن معالي دولة رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة وزير الداخلية المكلف، السيد عبدالله عبدالرحمن الثني.

وقام عقيد دكتور محمد فرج بإعلان حالة الطوارئ في المدينة ونشر دوريات أمنية على مداخل ومخارج المدينة حال استلامه لمهام عمله.(وال- شحات) س ع / ع م

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